РЕБЯТ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! ПОМОГИТЕ С АЛГЕБРОЙ, НУЖНО НАЙТИ КООРДИНАТЫ ВЕРШИНЫ ПАРАБОЛЫ И ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПАРАБОЛЫ С ОСЯМИ КООРДИНАТ: 2) y=(x+4)^2-4 и 4)y=x^2-x P.S ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО

Алгебра
РЕБЯТ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! ПОМОГИТЕ С АЛГЕБРОЙ, НУЖНО НАЙТИ КООРДИНАТЫ ВЕРШИНЫ ПАРАБОЛЫ И ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПАРАБОЛЫ С ОСЯМИ КООРДИНАТ: 2) y=(x+4)^2-4 и 4)y=x^2-x P.S ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
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