Цитаты к образу Эжена за произвидением Э.Золя ,,Карьера Ругонов"

Гость: Гость:

Пьер, законный сын Аделаиды, то ли инстинктивно, то ли, может, даже сознательно, понимая уже, что чужие люди относятся к нему хуже, чем к остальным его матери, еще с детства возненавидел брата и сестру. Во время ссор он, как хозяин, бил Антуана, хотя и был много слабее. Что же касается Урсулы, этой маленькой, хрупкой, бледной девочки, то ей доставалось как от одного, так и от второго брата. К пятнадцати или шестнадцати лет все трое били друг друга по-свойски, не задумываясь над своей взаимной непонятной ненавистью и не осознавая, какими чужими они были между собой. И только уже в юности, когда сложились их характеры, они столкнулись как сознательные лица.