Определита вещество , если для нагревания 5 кг от 2 до 22 градусов , потребовалось 14к??ж тепла
Физика
Определита вещество , если для нагревания 5 кг от 2 до 22 градусов , потребовалось 14к??ж тепла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещество - ртуть. Берем все тепло и делим его на произведение массы и разности температур.
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