Помогите пожалуйста! (№642)
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Помогите пожалуйста! (№642)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ввысь 2. Сдуру 3. Отроду 4. Поутру 5.Под тень 6. Под руку 7. К вечеру, в долину, наконец 8. Вослед 9. Вблизи 10. Вслед 11. Чтоб, поодиночке 12. Вовек, не рубленные 13. Вмиг, вкруг, на ночь
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