Помогите пожалуйста! (№642)

Гость: Гость:

1. Ввысь 2. Сдуру 3. Отроду 4. Поутру 5.Под тень 6. Под руку 7. К вечеру, в долину, наконец 8. Вослед 9. Вблизи 10. Вслед 11. Чтоб, поодиночке 12. Вовек, не рубленные 13. Вмиг, вкруг, на ночь