Каково давление одноатомного газа, при обьеме 2 литра, если его внутренняя энергия равна 300 Дж?

Физика
Каково давление одноатомного газа, при обьеме 2 литра, если его внутренняя энергия равна 300 Дж?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=3/2pv p=2u/3v=2*300/2*10^-3=300*10^3=300 kPa
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