В двух бочках вместе 918 л бензина. Когда из первой бочки взяли 2/5 бензина, а из второй бочки взяли 1/7 бензина, то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Математика

В двух бочках вместе 918 л бензина. Когда из первой бочки взяли 2/5 бензина, а из второй бочки взяли 1/7 бензина, то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Автор: Гость