В двух бочках вместе 918 л бензина. Когда из первой бочки взяли 2/5 бензина, а из второй бочки взяли 1/7 бензина, то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?
Математика
В двух бочках вместе 918 л бензина. Когда из первой бочки взяли 2/5 бензина, а из второй бочки взяли 1/7 бензина, то в обеих бочках бензина стало поровну. Сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первой бочке 918-х л, во второй х л тогда (918-х)-2/5*(918-х)=х-1/7х 918-х- 4*918/10 + 2/5х = 6/7х 918-3672/10=6/7х + х - 2/5х 918-367,2=30/35х+ х - 14/35 16/35х+х=550,8 1 16/35х=550,8 51/35х=550,8 х=550,8 :51/35 х=550,8 * 35/51 х=19278 :51 х=378 л во второй бочке 918-378=540 л в первой бочке Ответ: 540 л и 378 л
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