Для дачи купили 12 одинаковых пластиковых стульев на сумму 2268 р.и два стола.Стул на 301 р дешевлее стола.Какова стоимость столов?
Математика
Для дачи купили 12 одинаковых пластиковых стульев на сумму 2268 р.и два стола.Стул на 301 р дешевлее стола.Какова стоимость столов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2268:12=189 руб.-стоимость одного стула 189+301=490 руб-стоимость одного стола 490*2=980 руб-стоимость двух столов Ответ: 980 руб.
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