Для дачи купили 12 одинаковых пластиковых стульев на сумму 2268 р.и два стола.Стул на 301 р дешевлее стола.Какова стоимость столов?

Математика

Для дачи купили 12 одинаковых пластиковых стульев на сумму 2268 р.и два стола.Стул на 301 р дешевлее стола.Какова стоимость столов?

Автор: Гость