Помогите пожалуйста!!! От данных слов образуйте слова, отвечающие на вопрос lt;какgt; ? грязный (как?)... Плохой (как?)... Вкусный(как?)... Низкий (как?)
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! От данных слов образуйте слова, отвечающие на вопрос lt;какgt; ? грязный (как?)... Плохой (как?)... Вкусный(как?)... Низкий (как?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грязный(как?)-грязно плохой(как?)-плохо вкусный(как?)-вкусно низкий(как?)-низко
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