Помогите пожалуйста!!! От данных слов образуйте слова, отвечающие на вопрос lt;какgt; ? грязный (как?)... Плохой (как?)... Вкусный(как?)... Низкий (как?)

Русский язык

Помогите пожалуйста!!! От данных слов образуйте слова, отвечающие на вопрос lt;какgt; ? грязный (как?)... Плохой (как?)... Вкусный(как?)... Низкий (как?)

Автор: Гость