На сколько градусов нагрели деталь из олова , если масса тела 200кг и затратили 92кДж тепла
Физика
На сколько градусов нагрели деталь из олова , если масса тела 200кг и затратили 92кДж тепла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ - 2 градуса. Берем все тепло и делим его на произведение массы и удельной теплоемкости олова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ТЕСТ "ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ" Тест Авторы: учителя русского языка Федосеева С.Н., Максач Н.В. 1. Выберите сложносочиненное...
Математика
Для дачи купили 12 одинаковых пластиковых стульев на сумму 2268 р.и два стола.Стул на 301 р дешевлее стола.Какова стоимость столов?
История
Какое название получил плацдарм в районе южнее Новороссийска, который в 1943 г. в те??ение 225 дней героически оборонял советский десант?
Математика
Ребят помогите пожалуйста решить примеры)))))) Заранее спасибо))) 1. x + 4 = 3x и x - 2 = 0 2. 2 cos x = 1 + cos 2x и x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1 ...