Яблонька выросла из зёрнышка за 5 лет. Для того ,чтобы появились первые плоды , должно пройти ещё 2 года. Сколько всего лет нужно чтобы от зёрнышка появились яблочки

Математика
Яблонька выросла из зёрнышка за 5 лет. Для того ,чтобы появились первые плоды , должно пройти ещё 2 года. Сколько всего лет нужно чтобы от зёрнышка появились яблочки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2=7 (лет) Ответ: чтобы от  зернышка появились яблочки нужно всего 7 лет
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