Яблонька выросла из зёрнышка за 5 лет. Для того ,чтобы появились первые плоды , должно пройти ещё 2 года. Сколько всего лет нужно чтобы от зёрнышка появились яблочки

Математика

Яблонька выросла из зёрнышка за 5 лет. Для того ,чтобы появились первые плоды , должно пройти ещё 2 года. Сколько всего лет нужно чтобы от зёрнышка появились яблочки

Автор: Гость