Составить предложение из слов первые,на,душистый,вылетели,цветущий,хлопотливые,луг,ульев,из,пчелки.

Русский язык
Составить предложение из слов первые,на,душистый,вылетели,цветущий,хлопотливые,луг,ульев,из,пчелки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На душистый цветущий луг  вылетели первые хлопотливые пчелки из ульев 
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