Составить предложение из слов первые,на,душистый,вылетели,цветущий,хлопотливые,луг,ульев,из,пчелки.
Русский язык
Составить предложение из слов первые,на,душистый,вылетели,цветущий,хлопотливые,луг,ульев,из,пчелки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На душистый цветущий луг вылетели первые хлопотливые пчелки из ульев
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