Укажите неверное утверждение. Основным принципом экономического либерализма не является: 1) поощрение частной инициативы; 2) невмешательство государства в экономику; 3) регулирующая роль государства в экономике; 4) саморег...

История

Укажите неверное утверждение. Основным принципом экономического либерализма не является: 1) поощрение частной инициативы; 2) невмешательство государства в экономику; 3) регулирующая роль государства в экономике; 4) саморегулирование свободной рыночной экономики

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