Укажите неверное утверждение. Основным принципом экономического либерализма не является: 1) поощрение частной инициативы; 2) невмешательство государства в экономику; 3) регулирующая роль государства в экономике; 4) саморег...
История
Укажите неверное утверждение. Основным принципом экономического либерализма не является: 1) поощрение частной инициативы; 2) невмешательство государства в экономику; 3) регулирующая роль государства в экономике; 4) саморегулирование свободной рыночной экономики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что 3) ругулирующая роль государства в экономике
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