Помогите, пожалуйста, заменить числа словами: 1)Сколько получится, если к 5567 прибавить 17826? 2)От 9873 отнимите 6678. 3)Умножьте 817 на 97 и к полученному произведению прибавьте 5569. 4)Сколько останется, если от 852 вычест...
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Помогите, пожалуйста, заменить числа словами: 1)Сколько получится, если к 5567 прибавить 17826? 2)От 9873 отнимите 6678. 3)Умножьте 817 на 97 и к полученному произведению прибавьте 5569. 4)Сколько останется, если от 852 вычесть 496? 5)К 367,8 прибавить 37,4. 5) Теплоход с 879 пассажирами отошёл от пристани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ...к пяти тысячам пятистам шестидесяти семи ... семнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть 2) от девяти тысяч восьмисот семидесяти трёх ... шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь 3) восемьсот семнадцать на девяносто семь... пять тысяч пятьсот шестьдесят девять 4) от восьмисот пятидесяти двух ... четыреста девяносто шесть 5) к трёмстам шестидесяти семи целым восьми десятым ...тридцать семь целых четыре десятых 6) ...с восемьюстами семьюдесятью девятью...
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