Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем немецкие войска потеряли при взятии Парижа. О каком доме идёт речь? Где он находится?

История

Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем немецкие войска потеряли при взятии Парижа. О каком доме идёт речь? Где он находится?

Автор: Гость