В картине Василия Васильевича Верещагина вы видите караван вьючных животных.Это-
Окружающий мир
В картине Василия Васильевича Верещагина вы видите караван вьючных животных.Это-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это - верблюды. Вот так
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