Примените формулу суммы кубов или формулу разности кубов:
Алгебра
Примените формулу суммы кубов или формулу разности кубов:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(с^3-d^3)=(c-d)(c^2+cd+d^2) 2)p^3+q^3=(p+q)(p^2-pq+q^2) 3)x^3-64=(x-4)(x^2+4x+16) 4)125+a^3=(5+a)(25-5a+a^2) 5)y^3-1=(y-1)(y^2+y+1) 6)1+b^3=(1+b)(1-b+b^2)
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