Представьте бесконечную десятичную периодическую дробь 0,28(30) в виде обыкновенной несократимой дроби. Найдите сумму числителя и знаменателя в ответе Укажите только число без пробелов и каких-либо знаков препинания

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0,28(30) = 0,28 + 0,00(30) = 28/100 + 0,00(30) Это очень просто - период нужно поставить в числитель дроби, а в знаменатель - такое же количество 9, сколько цифр в периоде. Сначала найдем 0,(30) = 30/99 = 10/33 Теперь, 0,00(30) = 0,(30)/100 = 10/3300 Теперь нужно сложить эти две дроби 0,28(30) = 28/100 + 10/3300 = (28*33 + 10)/3300 = 934/3300 = 467/1650