Знайти інтервали зростання і спадання функції y=4x^2+2x-7

Гость: Гость:

y=4x^2+2x-7 y`=8x+2 Находим нули: 8x+2=0 8x=-2 x=-2/8 x=-1/4 Наносим на ось и определяем знаки производной: ------------- -0,25 -------------> - + Таким образом, функция y=4x^2+2x-7 убывает на (- ∞;-0,25) ,а возрастает при х ∈ (-0,25;+∞)