Знайти інтервали зростання і спадання функції y=4x^2+2x-7
Алгебра
Знайти інтервали зростання і спадання функції y=4x^2+2x-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=4x^2+2x-7 y`=8x+2 Находим нули: 8x+2=0 8x=-2 x=-2/8 x=-1/4 Наносим на ось и определяем знаки производной: ------------- -0,25 -------------> - + Таким образом, функция y=4x^2+2x-7 убывает на (- ∞;-0,25) ,а возрастает при х ∈ (-0,25;+∞)
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