Составить предложение из слов на,желтая,выходит,темное,луна,низкое,полная,небо.
Русский язык
Составить предложение из слов на,желтая,выходит,темное,луна,низкое,полная,небо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы живем на берегу реки Сырдария. Она была весь желтая. Выходит, ты еще не готова выступать? У моей подруги большие, темные глаза. Луна сегодня такая яркая. В саду растет дерево, такое низкое дерево никогда не видела. Большая посуда полна водой. Я это представляла совсем по другому. Когда, мы вышли, небо было голубое-голубое.
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