2 задачи a) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы ??устой корзины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная ско...

Математика

2 задачи a) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы ??устой корзины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч

Автор: Гость