2 задачи a) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы ??устой корзины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная ско...
Математика
2 задачи a) Масса корзины с грушами равна 11,05 кг,а масса грув в 7,5 раза больше массы ??устой корзины,какова масса груш? б)Лодка,двигалась против течения,за 2,6 ч прошла 35,1 км.Найдите скорость течения если собственная скорость лодки равна 19,2 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)Пусть масса корзины - Х, тогда масса груш 7,5 Х. Составим и решим уравнение: х+7,5х=11,05 8,5х=11,05 х=11,05:8,5 х=1,3 кг-масса корзины Тогда масса груш будет 7,5*1,3=9,75 кг-масса груш Ответ: 9,75 б) 35,1:2,6=13,5 км/ч-скорость лодки против течения 19,2-13,5=5,7 км/ч-скорость течения Ответ: 5,7 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Напишите пожалуйста сообщение на тему "Почему человек употребляет наркотики,и ка?? этого избежать"Очень нужно,найти информацию никак не могу
Математика
Представьте бесконечную десятичную периодическую дробь 0,28(30) в виде обыкновенной несократимой дроби. Найдите сумму числителя и знаменателя. В от...
История
6. О её подвиге советский народ узнал из очерков корреспондента “Правды” П. Лидов?? “Таня” и “Кто была Таня”. О ком идёт речь?