3, 4 и 5 задание пожалуйста)

Гость: Гость:

№3. а : (- 3 3/4) 1) а= 0 0 : (- 3 3/4 ) =0 2) а= -45 - 45 : (- 3 3/4 ) = 45/1 : 15/4 = 45/1 * 4/15 = 3*4=12 3) а= -22,5 - 22,5 : (- 3 3/4 ) = 225/10 * 4/15 = (15*4)/(10*1)=60/10=6 4) а= 1 7/8 1 7/8 : (- 3 3/4 ) = 15/8 * (- 4/15 ) = - 4/8= - 1/2 №4. -6,4:а -2,9=-16,3 -6,4 : а= -16,3 +2,9 -6,4 :а = -13,4 а= (-6,4) : (-13,4) =64/134 а= 32/67 проверим: - 6,4 : 32/67 - 2,9 = -16,3 - 64/10 * 67/32 - 2,9 = -16,3 - (2*67)/(10*1) -2,9 = -16,3 - 13,4 - 2,9 = -16,3 -16,3=-16,3 -5/6 : b + 3 1/4 = 3 1/6 -5/6 : b= 3 1/6 - 3 1/4 -5/6 : b = 3 4/24 - 3 6/24 -5/6 : b = - 2/24 -5/6 : b = - 1/12 b= - 5/6 : (- 1/12) = 5/6 * 12/1 = 5*2 b=10 проверим: -5/6 : 10 + 3 1/4 = 3 1/6 -5/6 * 1/10 + 3 1/4 = 3 1/6 - 1/12 + 3 1/4 = 3 1/6 13/4 - 1/12= 3 1/6 (39-1)/12 = 3 1/6 38/12 = 3 1/6 19/6 = 3 1/6 3 1/6 = 3 1/6 (-6,24 : 3,9) : t= - 0.25 : 4 2/5 : 1/22 -1,6 : t = -0.25 : ( 22/5 ) : 1/22 - 1,6 : t = - 25/100 * 5/22 * 22/1 -1.6 : t = - 125/100 t= - 1.6 : (- 1,25) t= 1.28 проверим: (-6,24 : 3,9) : 1,28 = -0,25 : 4 2/5 : 1/22 -1,6 : 1,28 = - (25*5*22)/ (100*22*1) - 1,25 = - 125/100 -1,25=-1,25 (8/9 : (- 3 2/3) : (-6/7) : 40/99) : с= -0,35 ((8*3*7*99) /(9*11*6*40) ) : с= -0,35 ((1*1*7*1) /(1*1*2*5)) : с= -0,35 0,7 : с = -0,35 с= 0,7 : (-0,35)= 70 : (-35) с= - 2 проверим: (8/9 : (- 3 2/3 ) : (-6/7) : 40/99) : (-2) =-0,35 (8/9 : (- 11/3 ) : (-6/7) : 40/99) : (-2) =-0,35 8/9 * 3/11 * 7/6 * 99 /40 * (-1/2) = -0,35 - (8*3*7*99* 1 ) / ( 9*11*6*40*2) = -0,35 - (1*1*7*1*1) /(1*1*2*5*2) = -0,35 -7/20 = -0,35 - 35/100 = -0,35 -0,35=-0,35 №5. Первое число - х Второе число - (342 - х) 3/4 * х = 5/6 * (342-х) 3/4 * х = 285 - 5/6 * х 3/4 * х + 5/6 * х = 285 х* (3/4 + 5/6 ) =285 х * ( 9/12 +10/12) = 285 19/12 * х = 285 х= 285 : 19/12 = 285/1 * 12/19 = 15*12 х= 180 - первое число 342-180= 162 - второе число проверим: 3/4 * 180 = 5/6 *162 (3*180) / (4*1) = (5*162) / (6*1) (3*45) /(1*1) = (5*27) /(1*1) 135/1 = 135/1 135=135 Ответ: первое число 180 ; второе число 162 .