3, 4 и 5 задание пожалуйста)

Математика
3, 4 и 5 задание пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№3. а :  (- 3  3/4) 1)  а= 0 0  :   (- 3   3/4 ) =0 2) а= -45 - 45  :  (- 3   3/4 ) =  45/1  : 15/4 = 45/1  *  4/15 = 3*4=12 3) а= -22,5 - 22,5   :   (-  3  3/4 )  =  225/10  *  4/15 =  (15*4)/(10*1)=60/10=6 4) а= 1  7/8 1   7/8   :  (-  3  3/4 ) =  15/8  * (- 4/15 ) = -  4/8= - 1/2 №4. -6,4:а  -2,9=-16,3 -6,4 : а=  -16,3  +2,9  -6,4 :а = -13,4 а= (-6,4) :  (-13,4) =64/134 а= 32/67 проверим:  -  6,4  :   32/67  - 2,9  = -16,3 - 64/10   *  67/32     - 2,9  = -16,3 - (2*67)/(10*1)    -2,9  =  -16,3 - 13,4   -  2,9   = -16,3 -16,3=-16,3 -5/6  : b  + 3  1/4 =  3  1/6 -5/6  : b= 3  1/6   -  3  1/4 -5/6  : b = 3  4/24   -  3   6/24 -5/6  : b =  -   2/24 -5/6  : b = -  1/12 b=  -  5/6   :   (-  1/12) =  5/6  *  12/1  =  5*2 b=10 проверим: -5/6  :  10   + 3  1/4 = 3 1/6 -5/6  *   1/10   +  3   1/4  =  3  1/6 - 1/12      +   3   1/4  =  3  1/6 13/4    -  1/12= 3  1/6 (39-1)/12 =  3 1/6 38/12 =  3  1/6 19/6 = 3  1/6 3   1/6  =  3   1/6 (-6,24 : 3,9) : t= - 0.25  :  4  2/5  :  1/22 -1,6 :  t = -0.25 :   ( 22/5 )   :   1/22  - 1,6 : t =  -  25/100   *   5/22   *  22/1  -1.6 :  t = - 125/100 t= - 1.6   :  (- 1,25) t= 1.28 проверим: (-6,24 : 3,9) : 1,28 =  -0,25 :  4  2/5 :  1/22 -1,6 :  1,28 =  -  (25*5*22)/ (100*22*1) - 1,25 =  -   125/100 -1,25=-1,25 (8/9  : (- 3  2/3)  :  (-6/7) :  40/99) : с= -0,35 ((8*3*7*99) /(9*11*6*40) )  : с=  -0,35 ((1*1*7*1) /(1*1*2*5)) : с=  -0,35 0,7  : с   =  -0,35 с=  0,7  :  (-0,35)= 70 : (-35) с= - 2 проверим: (8/9  :  (- 3  2/3 ) : (-6/7)  : 40/99)  : (-2) =-0,35 (8/9  : (-  11/3 )  :    (-6/7) : 40/99)  : (-2) =-0,35 8/9    *   3/11   *  7/6    *  99 /40   *  (-1/2)  =  -0,35  -  (8*3*7*99* 1 ) /  ( 9*11*6*40*2)   =  -0,35 -  (1*1*7*1*1)  /(1*1*2*5*2) =  -0,35 -7/20  =  -0,35 -  35/100 =  -0,35 -0,35=-0,35 №5. Первое число   -  х Второе число   -  (342  - х) 3/4  *  х  =   5/6  *  (342-х) 3/4  * х    =  285  -   5/6 *  х 3/4  * х    +   5/6  * х  =   285 х*  (3/4   + 5/6  )  =285 х * ( 9/12   +10/12) = 285 19/12    * х   =  285 х= 285   :  19/12  =  285/1   *  12/19 = 15*12 х= 180  -  первое число 342-180= 162   - второе число проверим: 3/4   *  180  =  5/6    *162 (3*180) /  (4*1)  =  (5*162) /  (6*1) (3*45) /(1*1)  =  (5*27) /(1*1) 135/1  =   135/1 135=135 Ответ:  первое число  180   ;  второе число  162 .
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