Выполни умножение:(2x^3−7y^2)⋅(2x^3+7y^2)
Алгебра
Выполни умножение:(2x^3−7y^2)⋅(2x^3+7y^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x^3−7y^2)⋅(2x^3+7y^2)=4x^6-49y^4 Формула разности квадратов
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