Закончить предложение Ёж это зверь потому что
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Закончить предложение Ёж это зверь потому что
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зверь, потому что является живородящим млекопитающим, которое рожает детёнышей без откладывания яиц, а почти все млекопитающие, включая людей, - звери.
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