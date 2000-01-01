Закончить предложение Ёж это зверь потому что

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Закончить предложение Ёж это зверь потому что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зверь, потому что является живородящим млекопитающим, которое рожает детёнышей без откладывания яиц, а почти все млекопитающие, включая людей, - звери.
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