Можно ли определить род изменяемого имени существительного, если известно, что в ??менительном падеже единственного числа оканчивается на чь

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Думаю,это слово женского рода,относящееся к 3 склонению.Например,ночь. склонение отпадает,т.к. там все слова заканчиваются на А.Я. Во 2 скл. есть слова с окончанием на шипящий,но на конце не пишется Ь,например,меч Остается 3 склонение-слова ж.р. ,оканчивающиеся на Ь