Составить три предложения 3 - е лицо ( он, она, оно) ед. числа настоящего времени
Русский язык
Составить три предложения 3 - е лицо ( он, она, оно) ед. числа настоящего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он идёт покупать. продукты Она спешит на работу Оно слишком большое
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