В данном ниже предложении найдите слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши это слово: По огороду важно бродит ворона

Русский язык

В данном ниже предложении найдите слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши это слово: По огороду важно бродит ворона

Автор: Гость