Подобрать четыре гири так, что бы с их помощью можно было взвесить на обыкновенных весах с коромыслом любой вес в целых килограммах от 1 до 40кг. (гири можно помещать на обе чаше весов)
Математика
Подобрать четыре гири так, что бы с их помощью можно было взвесить на обыкновенных весах с коромыслом любой вес в целых килограммах от 1 до 40кг. (гири можно помещать на обе чаше весов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один, три, девять и двадцать семь. (1, 3, 9 и 27)
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