Подобрать четыре гири так, что бы с их помощью можно было взвесить на обыкновенных весах с коромыслом любой вес в целых килограммах от 1 до 40кг. (гири можно помещать на обе чаше весов)

Математика

Подобрать четыре гири так, что бы с их помощью можно было взвесить на обыкновенных весах с коромыслом любой вес в целых килограммах от 1 до 40кг. (гири можно помещать на обе чаше весов)

Автор: Гость