Расстояние между двумя пунктами лыжник прошёл со скоростью p км/ч за c часов. Обрат??о этот путь он прошёл за b часов. Как лыжник изменил свою скорость?

Математика

Расстояние между двумя пунктами лыжник прошёл со скоростью p км/ч за c часов. Обрат??о этот путь он прошёл за b часов. Как лыжник изменил свою скорость?

Автор: Гость