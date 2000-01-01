Расстояние между двумя пунктами лыжник прошёл со скоростью p км/ч за c часов. Обрат??о этот путь он прошёл за b часов. Как лыжник изменил свою скорость?

Математика
Расстояние между двумя пунктами лыжник прошёл со скоростью p км/ч за c часов. Обрат??о этот путь он прошёл за b часов. Как лыжник изменил свою скорость?
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Автор: Гость
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Гость:
(р×с-b)-p я думаю так
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