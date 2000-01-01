ПОМОГИТЕ! СОООООООС!!! Докажите, что выражение p²-14p+51 при любых значениях p принимает положительные значения.

Алгебра
ПОМОГИТЕ! СОООООООС!!! Докажите, что выражение p²-14p+51 при любых значениях p принимает положительные значения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассмотрим уравнение: p²-14p+51=0 D=14^2-4*51=-8 Дискриминант отрицательный,значит нет действительных корней и график данной функции не пересекает ось х.Значит он находится полностью или выше,или ниже оси.Т.к. коэффициент перед р^2=1>0,то ветви направлены вверх и график лежит выше оси х.Следовательно при любых х принимает положительные значения.
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