ПОМОГИТЕ! СОООООООС!!! Докажите, что выражение p²-14p+51 при любых значениях p принимает положительные значения.

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Рассмотрим уравнение: p²-14p+51=0 D=14^2-4*51=-8 Дискриминант отрицательный,значит нет действительных корней и график данной функции не пересекает ось х.Значит он находится полностью или выше,или ниже оси.Т.к. коэффициент перед р^2=1>0,то ветви направлены вверх и график лежит выше оси х.Следовательно при любых х принимает положительные значения.