Почему в слове России в окончании после и пишется и?

Русский язык
Почему в слове России в окончании после и пишется и?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дательном и предложном падеже окончание -и может быть только у существительных женского рода, оканчивающихся на -ь и -ия
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