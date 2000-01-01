Почему в слове России в окончании после и пишется и?
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Почему в слове России в окончании после и пишется и?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дательном и предложном падеже окончание -и может быть только у существительных женского рода, оканчивающихся на -ь и -ия
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