Помогите доказать, что треугольники подобны, 20б
Геометрия
Помогите доказать, что треугольники подобны, 20б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольнике SMR найди по теореме Пифагора второй катет. Он будет SR = корень(MR^2 - SM^2) = корень(25-9) = корень(16) = 4. Далее есть несколько способов, предложу такой: рассмотрим отношение соответствующих сторон треугольников SMR и KLN, а именно гипотенуз и больших катетов. Гипотенузы относятся как 5/15 = 1/3, а катеты относятся как 4/12 = 1/3. Отношения совпадают, следовательно треугольники подобны по равному отношению двух сторон и по одинаковому углу 90 градусов. Типа, доказано.
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