Сочинение чем отличается музыка от книги

Гость: Гость:

Чем же отличается музыка от книги? Разберемся.В песнях поют,произносят слова а в книге этого всего нет. Ты там просто читаешь. Это первое отличее. Когда слушаешь музыку ты все воспронимаешь. Такое ощущение,что ты находишься рядом с этим человеком которую поёт эту песню. А книгу ты сам читаешь тебе приходиться все вооброжать в мыслях.Это второе отличен. Есть ещё много отличий)))