Сочинение чем отличается музыка от книги
Литература
Сочинение чем отличается музыка от книги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем же отличается музыка от книги? Разберемся.В песнях поют,произносят слова а в книге этого всего нет. Ты там просто читаешь. Это первое отличее. Когда слушаешь музыку ты все воспронимаешь. Такое ощущение,что ты находишься рядом с этим человеком которую поёт эту песню. А книгу ты сам читаешь тебе приходиться все вооброжать в мыслях.Это второе отличен. Есть ещё много отличий)))
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