Даю многооо балоов! Разберите по составу: Когда на него ставили кипящий самовар резная птица,повинуясь,током горячего воздуха,медлено и торжествено вращалась вокруг оси. ПОЖАЛУЙСТА ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
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Даю многооо балоов! Разберите по составу: Когда на него ставили кипящий самовар резная птица,повинуясь,током горячего воздуха,медлено и торжествено вращалась вокруг оси. ПОЖАЛУЙСТА ДОБРЫЕ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее "самовар", сказуемое " ставили "
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