Вычислите три пятых×четыре девятых
Математика
Вычислите три пятых×четыре девятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3/5)*(4/9)=(3*4)/(5*9)= (1*4)/(5*3)=4/15
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