ХИМИЯ 8 класс: Написать доклад- Ученый который открыл химическую связь,как он это сделал описать.
Химия
ХИМИЯ 8 класс: Написать доклад- Ученый который открыл химическую связь,как он это сделал описать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1800 г. английский исследователь Уильям Никол-сон, сконструировав вместе с А. Карлейлем электрическую батарею, разложил воду с помощью электрического тока. Так впервые была продемонстрирована связь между химическими и электрическими взаимодействиями. Но только через столетие была создана удовлетворительная теория, описывающая природу химической связи.
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