ХИМИЯ 8 класс: Написать доклад- Ученый который открыл химическую связь,как он это сделал описать.

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В 1800 г. английский исследователь Уильям Никол-сон, сконструировав вместе с А. Карлейлем электриче­скую батарею, разложил воду с помощью электрическо­го тока. Так впервые была продемонстрирована связь между химическими и электрическими взаимодейст­виями. Но только через столетие была создана удовлет­ворительная теория, описывающая природу химической связи.