Спишь вставляя пропущенные буквы ... На полянке у тропинки . пробиваются травинки . С бугарка ручей бежит ..А под елкой снег лежит .... Напиши проверочные слова .

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Спишь вставляя пропущенные буквы ... На полянке у тропинки . пробиваются травинки . С бугарка ручей бежит ..А под елкой снег лежит .... Напиши проверочные слова .

Автор: Гость