Спишь вставляя пропущенные буквы ... На полянке у тропинки . пробиваются травинки . С бугарка ручей бежит ..А под елкой снег лежит .... Напиши проверочные слова .
Русский язык
Спишь вставляя пропущенные буквы ... На полянке у тропинки . пробиваются травинки . С бугарка ручей бежит ..А под елкой снег лежит .... Напиши проверочные слова .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка-тропа,тропиночка. травинки-травка,пробиваются-пробиться,бугорок-бугор, бежит -жи ши. Надеюсь чем то помог)
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