Х/х-5 =х-2/х-6 Помогите пожаааалуйстааааа

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Смотри Нужно перенести x-2/x-6 в левую часть и поменять знак на минус у нас выйдет x/x-5- x-2/x-6=0. Далее нужно их отнять у нас выйдет -6x-10/(x-5)(x-6) и значит что даное число будет -6x=-10 и будет x= 1,4.