Х/х-5 =х-2/х-6 Помогите пожаааалуйстааааа

Математика
Х/х-5 =х-2/х-6 Помогите пожаааалуйстааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри Нужно перенести x-2/x-6 в левую часть и поменять знак на минус у нас выйдет x/x-5- x-2/x-6=0. Далее нужно их отнять у нас выйдет -6x-10/(x-5)(x-6) и значит что даное число будет -6x=-10 и будет x= 1,4.
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