Развернутый угол разделен на три угла, причём один из них в три раза больше второг??, и в два раза меньше третьего ,найти градусные меры

Математика

Развернутый угол разделен на три угла, причём один из них в три раза больше второг??, и в два раза меньше третьего ,найти градусные меры

Автор: Гость