Развернутый угол разделен на три угла, причём один из них в три раза больше второг??, и в два раза меньше третьего ,найти градусные меры

Математика
Развернутый угол разделен на три угла, причём один из них в три раза больше второг??, и в два раза меньше третьего ,найти градусные меры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х -градусная мера первого угла х/3 - градусная мера второго угла 2х - градусная мера третьего угла. Т.к. развернутый угол равен 180 градусов, составим уравнение х+х/3+2х=180 3х+х+6х=540 10х=540 х=540/10=54 градуса - первый угол х/3=54/3=18 градусов - второй угол 2х=54*2=108 градусов - третий угол
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