Текст размером 8-10 предложений на тему Режим габсбурского господства в Трансильвании

История
Текст размером 8-10 предложений на тему Режим габсбурского господства в Трансильвании
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Гость:
Трансильвания — историческая область в центральной части Румынии. Она была частью Дакии (I—II века н. э.), Римской Дакии (II—III века),гуннской империи (IV—V века), государства гепидов (V—VI века),Аварского каганата (VI—IX века) и Первого Болгарского царства (IX век). В конце IX века западная Трансильвания была захвачена венграми[1], а затем она стала частью Королевства Венгрия, образованного в 1000 году. После битвы при Мохаче в 1526 году регион принадлежал Восточно-Венгерскому королевству, из которого выделилось княжество Трансильвания. В течение большей части XVI—XVII веков княжество было вассалом Османской империи, одновременно считаясь и вассалом империи Габсбургов[2][3]. В 1690 году Габсбурги завладели Трансильванией как частью земель венгерской короны[4][5][6]. После 1711 года[7]Габсбурги укрепили свою власть в Трансильвании, и трансильванские князья были заменены имперскими наместниками[8][9]. После Австро-венгерского соглашения 1867 года автономный статус[10]Трансильвании был ликвидирован, и она была включена в состав Королевства Венгрии (Транслейтании) в составе Австро-Венгерской империи[11]. После Первой мировой войны Трансильвания вошла в состав Румынии. В 1940 году Северная Трансильвания вернулась в состав Венгрии в результате Второго Венского арбитража, но была возвращена Румынией после окончания Второй мировой войны. ВЫБИРАЙ КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НУЖНЫ
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