40 БАЛЛОВ!!!!!!АЛГЕБРА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ (С РЕШЕНИЕМ)

Алгебра
40 БАЛЛОВ!!!!!!АЛГЕБРА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ (С РЕШЕНИЕМ)
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Гость:
К сожелению нечем не помогу
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