Помогите мне написать развёрнутый ответ на этот вопрос: "В ближайшее время челове??ество будет осваивать поверхность Луны и Марса. Какие задачи, на ваш взгляд, будут решать географы на этих планетах?"

География
Помогите мне написать развёрнутый ответ на этот вопрос: "В ближайшее время челове??ество будет осваивать поверхность Луны и Марса. Какие задачи, на ваш взгляд, будут решать географы на этих планетах?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще марс считают пригодной для жизни планету, луна это спутник земли.
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