Помогите мне написать развёрнутый ответ на этот вопрос: "В ближайшее время челове??ество будет осваивать поверхность Луны и Марса. Какие задачи, на ваш взгляд, будут решать географы на этих планетах?"

География

Помогите мне написать развёрнутый ответ на этот вопрос: "В ближайшее время челове??ество будет осваивать поверхность Луны и Марса. Какие задачи, на ваш взгляд, будут решать географы на этих планетах?"

Автор: Гость