Выпишите словосочетания (сказуемое + дополнение). У существительных в косвенных п??дежах обозначьте падеж.Озаглавьте текст. Вот текст: Дикая кошка приблизилась к человеку примерно четыре с половиной тысячи лет назад в Египте. М...
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Выпишите словосочетания (сказуемое + дополнение). У существительных в косвенных п??дежах обозначьте падеж.Озаглавьте текст. Вот текст: Дикая кошка приблизилась к человеку примерно четыре с половиной тысячи лет назад в Египте. Мы узнали о первых домашних кошках из изображений на стенах египетских надгробий*. В то время кошки ловили крыс и мышей, спасали урожай на складах. В Европу кошки приплыли на кораблях греков, которые купили этих животных за большие деньги. В свою очередь греки продали кошек другим народам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название-кошки в истории
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