Короткое письмо дедушке про кота которого он нарисовал дедушке
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Короткое письмо дедушке про кота которого он нарисовал дедушке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Здравствуй, дорогой дедушка! Пишет тебе твой внук и передает тебе наилучшие пожелания. Дела у нас отлично, хотелось бы узнать как Вы поживаете? Недавно я нарисовал кота и спешу показать вам мой рисунок. Надеюсь, Вы оцените. С любовью, ваш внук!" Возможно, что-то в этом роде?)
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