Короткое письмо дедушке про кота которого он нарисовал дедушке

Гость: Гость:

"Здравствуй, дорогой дедушка! Пишет тебе твой внук и передает тебе наилучшие пожелания. Дела у нас отлично, хотелось бы узнать как Вы поживаете? Недавно я нарисовал кота и спешу показать вам мой рисунок. Надеюсь, Вы оцените. С любовью, ваш внук!" Возможно, что-то в этом роде?)