Запасов угля в котельной хватит на 45 дней, если каждый день расходовать по 640 кг уг??я. На сколько дней хватит запасов угля, если каждый день расходовать по 720 кг угля?

Математика
Запасов угля в котельной хватит на 45 дней, если каждый день расходовать по 640 кг уг??я. На сколько дней хватит запасов угля, если каждый день расходовать по 720 кг угля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее кол угля = 45*640=28800 28800/720=40 дней
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