Запасов угля в котельной хватит на 45 дней, если каждый день расходовать по 640 кг уг??я. На сколько дней хватит запасов угля, если каждый день расходовать по 720 кг угля?

Математика

Запасов угля в котельной хватит на 45 дней, если каждый день расходовать по 640 кг уг??я. На сколько дней хватит запасов угля, если каждый день расходовать по 720 кг угля?

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