Составь предложения со словами футболистов Тренер капитан ног поисках команды сбились вратаря добовляя с и в и тоже счетается

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Составь предложения со словами футболистов Тренер капитан ног поисках команды сбились вратаря добовляя с и в и тоже счетается
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тренер в поисках команды футболистов. Команда футболистов сбили вратаря с ног.
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