Какие вопросы у ОБСТОЯТЕЛЬСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ? СКАЖИТЕ ЕСЛИ ЗЛАЕТЕ! ПОЖАЛУЙСТА
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Какие вопросы у ОБСТОЯТЕЛЬСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ? СКАЖИТЕ ЕСЛИ ЗЛАЕТЕ! ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обстоятельство- места:где?куда?откуда?времени:когда?образ действие:как?каким образом? дополнение-вопросы косвенных падежей определение-
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