Ночь побледнела и месяц садится за реку красным серпом спишите предложения расст??вляя пропущенные знаки препинания объясните их постановку обозначьте грамматические основы предложения Какие союзы соединяют простые предложения ...

Гость: Гость:

Ночь (подл.) побледнела ( сказ.), и месяц (подл.)садится (сказ.) за реку красным серпом. Запятая стоит перед союзом и , потому что он (союз) соединяются две основы. Союзы и, а, но соединяют две основы в сложном предложении. Схема: [- =], и [- =].