1). Если делимое равно делителю, то частное ровно ... 2). Если делимое равно 1, то част??ое ровно ... 3). Если делимое равно 0, то частное равно ...
Математика
1). Если делимое равно делителю, то частное ровно ... 2). Если делимое равно 1, то част??ое ровно ... 3). Если делимое равно 0, то частное равно ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-1 2)-делителю 3)-0 вроде так;)
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