Сообщение на тему древнегреческие мифы

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Сообщение на тему древнегреческие мифы
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Гость:
Древние греки боялись сил природы, потому что не знали их происхождения. Они веровали, что молнии, ураганы, наводнения - это кара богов. Люди обращались к богам, прося спасти их от стихии, и надеялись, что среди злых богов есть и тот, кто способен защитить их. Воплощением этих верований стал миф о Прометее.Согласно древнегреческой мифологии, Прометей – это титан, который пошел наперекор Зевсу. Прометей украл божественный огонь в кузнице Гефеста, отдал его людям, чтобы те могли согреться и приготовить пищу, научил разным ремеслам и искусствам. Этим поступком Прометей дал людям возможность поверить в собственные силы и надежду на лучшую жизнь. Люди поняли, что не нужно ждать милостей и подарков  от богов, но нужно трудиться самим и стараться менять свою жизнь. При этом сам Прометей не ждал от людей какой либо благодарности или награды. Его поступок был бескорыстен. Прометей видел, что люди - не животные или рабы, а те, кто способен самостоятельно строить свою жизнь.Зевс не простил Прометею этого поступка, потому что люди перестали бояться богов, стали менее зависимыми от них. Зевс приказал приковать героя к скале в высоких горах Кавказа. Там он должен терпеть адские муки от огромного орла, который будет прилетать каждый день и терзать Прометея. И так будет продолжаться, пока Зевс не сменит гнев на милость.

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