Что такое сила? Это величина скалярная или векторная?
Физика
Что такое сила? Это величина скалярная или векторная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторная величина ( вектор) – это физическая величина, которая имеет две характеристики – модуль и направление в пространстве. Примеры векторных величин: скорость, сила, ускорение, напряженность и т.д. Геометрически векторизображается как направленный отрезок прямой линии, длина которого в масштабе – модуль вектора
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