Что такое сила? Это величина скалярная или векторная?

Физика
Что такое сила? Это величина скалярная или векторная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторная величина ( вектор) –  это физическая  величина, которая имеет две характеристики – модуль и направление в пространстве. Примеры  векторных величин: скорость,  сила, ускорение, напряженность и т.д. Геометрически  векторизображается как направленный отрезок прямой линии, длина которого в масштабе – модуль вектора
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